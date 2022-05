Da Battipaglia a New York: Cristhian Sansone ospite del NYC Barbershop Musem

Grandi soddisfazioni per Cristhian Sansone, barbiere e store manager di Anelis Barber Shop a Battipaglia. Attualmente, infatti, il giovanissimo barbiere è ospite del NYC Barbershop Museum, una delle barberie più importanti di New York.

L'esperienza

Sono anni, infatti, che Sansone dedica le sue ferie per andare a lavorare nelle migliori barbierie d’Europa. Questa volta, però, si è spinto oltreoceano per migliorare ulteriormente le sue abilità. "Volevo raccontare le mie esperienze e dare una voce di speranza a tutti i giovani come me che credono nei sogni - ci racconta Sansone - vorrei che altri giovani come me prendano fiducia e stimoli per dar sfogo alle proprie abilità in tutti i settori".