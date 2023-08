Ferragosto, tappa a Salerno per la nave da crociera Seven Seas Mariner: 700 i turisti a bordo

Tappa di Ferragosto a Salerno per la Seven Seas Mariner (L’Incanto dei sette mari), nave da crociera con a bordo 700 crocieristi e 450 uomini di equipaggio. Moltissimi i crocieristi che hannno deciso di visitare Salerno e le zone limitrofe e godere delle tante bellezze del territorio salernitano. "Non erano ancora le ore 8 e alla Stazione Marittima Zaha Hadid si respirava profumo internazionale. Profumo di turismo" si legge sulla pagina facebook della Stazione Marittima.

(Foto di Antonio Capuano)

Al Molo Manfredi anche la Artemis, piccola nave (di gran lusso) da crociera dallo stile retrò del gruppo “Grand Circle Cruise Line”, che ha attraccato ieri e che ripartirà nel pomeriggio di oggi.