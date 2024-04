Annunciato il calendario crocieristico 2024 della stazione marittima di Salerno: apre la “Mein Schiff 6”

Salerno Cruises e Salerno Stazione Marittima annunciano il calendario crocieristico del 2024: è il taglio del nastro di quella che sarà "una lunga e promettente stagione" per il turismo marittimo di Salerno.

Il calendario

Salerno accoglierà sabato 27 aprile la “Mein Schiff 6” della Tui Cruises, terza nave della nuova stagione crocieristica che attracca al Molo Manfredi: la Stazione Marittima Zaha Hadid si conferma ancora una volta come scalo prediletto della prestigiosa compagnia tedesca e pilastro del panorama crocieristico internazionale. Un attestato che arriva anche col conforto dei numeri registrati nella scorsa stagione. Nel 2023 sono stati infatti oltre 95.000 i passeggeri transitati e, in una prospettiva di costante e ulteriore crescita, il calendario 2024 prevede un incremento del 15% rispetto all’anno precedente. È un chiaro segnale del consolidamento della posizione di Salerno come scalo regolare per numerose compagnie di crociera nazionali e internazionali le quali hanno al contempo dimostrato fiducia e interesse crescenti nei confronti della realtà salernitana. Come ormai accade dal post-pandemia per tutti gli scali nazionali e internazionali, il calendario di attracchi potrà variare nel corso della stagione. Il segmento del turismo crocieristico di lusso emerge come il più florido nel calendario di questa stagione, sedotto dalle bellezze senza eguali della Costiera Amalfitana e ammaliato dalla calorosa accoglienza salernitana, mete particolarmente preferite dal pubblico americano. Nel fitto calendario sono previste anche dieci “overnight” (le navi da crociera sosteranno più di 24 ore al Molo Manfredi): i crocieristi potranno così godersi, con calma e serenità, le tante bellezze artistiche e paesaggistiche del territorio.