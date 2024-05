Curiosità, prosegue e si rafforza il crowfunding per il primo Gattoparco in città

Continua e si rafforza il crowfunding per la realizzazione del primo Gattoparco di Salerno, con percorsi educativo-formativi annessi. La cooperativa sociale Galahad, alla guida del Centro per la Legalità di Salerno, come è noto, ha puntato l'attenzione sulle devianze che serpeggiano nella società, soffermandosi in particolare sui casi di cronaca che si sono susseguiti negli ultimi mesi, evidenziando il dilagare di crudeltà e barbarie nei confronti di esseri indifesi, quali, per l’appunto, gli animali. Allargando il suo impegno educativo e sociale attraverso azioni volte alla sensibilizzazione sul rispetto verso chi non ha voce, rivolgendosi ai più giovani e rendendo questi ultimi “voci” e “custodi” dei più indifesi, dunque, in collaborazione con gli spazi della parrocchia Santi Felice e Giovanni in Pastorano, il Centro per la Legalità mira a realizzare la prima area di sgambamento per gatti domestici in città, intitolandola a Leone, il gattino scuoiato vivo ad Angri. Dopo aver allestito e messo in sicurezza tale area grazie alla campagna di crowfunding promossa da Galahad, la cooperativa, in collaborazione con la parrocchia e nell’ambito delle attività promosse dalle Politiche Sociali, è intenzionata ad organizzare incontri ed eventi volti alla sensibilizzazione della comunità tutta sul rispetto degli animali, proponendo anche iniziative benefiche in favore di canili e gattili, portate avanti dai più giovani.

A patrocinare l'iniziativa, oltre all'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, si aggiunge ora l'Ufficio Cultura e Arte dell'Arcidiocesi di Salerno, abbracciando il discorso formativo di ampio respiro che verrà rivolto ai minori ispirato alla considerazione che si legge nell'Enciclica di Papa Francesco, Laudato si’: "Il cuore è uno solo e la stessa miseria che porta a maltrattare un animale non tarda a manifestarsi nella relazione con le altre persone”. Constatando come ogni maltrattamento verso qualsiasi creatura sia contrario alla "dignità umana”, l'Ufficio Cultura e Arte dell'Arcidiocesi di Salerno plaude all'iniziativa della cooperativa Galahad, auspicando la realizzazione del progetto di sensibilizzazione incentrato sulle considerazioni del Laudato Si' secondo cui "ogni creatura ha la sua propria bontà e la sua propria perfezione […] le varie creature, volute nel loro proprio essere, riflettono, ognuna a suo modo, un raggio dell’infinita sapienza e bontà di Dio. Per questo l’uomo deve rispettare la bontà propria di ogni creatura, per evitare un uso disordinato delle cose". Chicca del progetto, dunque, l'area di sgambamento per felini dedicata al povero gattino scuoiato vivo, come segno di empatia e di attenzione verso gli animali domestici.

Per aderire alla raccolta>>>Clicca qui

L’idea del Gattoparco

Chi ha detto che ai gatti “basti” dormire e mangiare tra le mura domestiche per vivere felici? E’ possibile che i gatti, molto spesso, risultino pigri, in qualche caso anche “dispettosi”, proprio perché obbligati a “reprimere” la propria natura felina? La risposta è certamente “sì”. E’ sufficiente osservare la differenza tra l’apatia di un gatto relegato a vita in un appartamento e la vivacità e il carattere giocoso di un micio stimolato con giochi sempre nuovi e aree da esplorare, per comprendere come, in fondo, dei gatti, probabilmente, conosciamo ancora troppo poco. Doveroso anche notare la differenza tra la serenità dei gatti cresciuti insieme ad almeno uno dei suoi fratellini e la malinconia di quelli cresciuti in completa solitudine, mai a contatto con i simili. Anche se il gatto, come il cane, è considerato un animale domestico, in realtà, sarebbe etico ricordarne la natura selvatica “soffocata”, sistematicamente, dall’uomo: a differenza dei cani, al gatto non è concesso alcun appagamento al bisogno di godere della propria libertà, né una banale passeggiata nel verde. Vero è che, salvo eccezioni, a differenza dei cani, i gatti non amano essere condotti al guinzaglio, il che renderebbe ogni loro potenziale uscita da casa un vero e proprio rischio per la loro stessa vita, tra auto in corsa e ambiente urbano “non in sicurezza” per la specie.

Prima di giungere alle conclusioni della riflessione sui felini, è d’obbligo sfatare il mito secondo cui tutti i gatti odiano i trasportini: salvo le dovute eccezioni, è questione di abitudine. I cuccioli condotti all’esterno con una certa frequenza, tenderanno a non temere la propria “cuccetta da viaggio”, mostrando collaborazione al proprietario nel trasporto. Sempre a patto che tali spostamenti non siano effettuati esclusivamente per condurli dal veterinario che, ovviamente, rappresenterebbe una meta non gradita ai mici, i quali tenderebbero a “collegare” la visita sanitaria a ciò che li attende fuori dalle mura domestiche, con tutte le conseguenze del caso. Così, nasce l’idea del Gattoparco intitolato a Leone, per concedere ai mici quel senso di libertà tanto agognato, in piena sicurezza, mettendo loro a disposizione un’area di sgambamento felina nel verde – la prima a Salerno - con tanto di reti per tutelarne la vita perché, esattamente come i cani, anche i gatti “meritano” una zona verde in cui correre e giocare, senza rischi. Una rete circonderà l’area, rendendo sicura la passeggiata dei mici che, accompagnati dai proprietari, per accedere, dovranno essere vaccinati, privi di infezioni e in buona salute (sarà necessario essere muniti di libretto sanitario all’ingresso dell’area, da esibire all’evenienza su richiesta del personale addetto). Il parco avrà anche arredi a tema, tra tunnel e giochi per gatti, oltre che piantine grasse e aromatiche (non nocive per gli animali) e alberi “bassi”, con tanto di panchine per i proprietari.