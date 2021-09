"Prima di me la Salerno-Reggio si chiamava la Mah-Reggio": torna Crozza-De Luca

Tornano le puntate Fratelli di Crozza e quindi la parodia del Governatore Vincenzo Luca, con diversi riferimenti alla sua commozione provata in occasione dell'inaugurazione di piazza della Libertà. "Salerno prima di me era una media città del Sud, un villaggio di capanne, era due palafitte, prima di me era niente: tanto che la famosa Salerno - Reggio Calabria era chiamata la Mah-Reggio Calabria - ha detto Crozza-De Luca- Ci sono voluti 15 anni per quest'opera che rappresenta l'8° o la 9° meraviglia del mondo. Sono stato processato, braccato dai cani. Ma ora Salerno è una città enorme". Poi dopo una pausa "per empatizzare" l'imitatore ha detto: "Servillo, prendi appunti". Risate.