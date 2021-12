Crozza-De Luca sul parcheggio di piazza della Libertà: "Se lo fai bene se lo arrubbano"

E' tornato a calarsi nelle vesti del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, Maurizio Crozza, prima della pausa natalizia di “Fratelli di Crozza” in onda in prima serata sul Nove in streaming su Discovery +.

La curiosità

Riflettori puntati sul parcheggio inaugurato pochi giorni fa a Salerno, in piazza della Libertà, nel quale sono state denunciate inflitrazioni d’acqua. “E poi scopri che con due gocce di pioggia si trasforma nell’Acquafan di Riccione! Perché in Campania o il parcheggio lo fai male e ci piove dentro, ma se lo fai bene non lo rivedrai mai più perché se lo arrubbano!”, ha detto il comico. Risate e applausi.