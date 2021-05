Valorizzare e promuovere le attività di volontariato: le tre nuove iniziative di Csv Sodalis

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Tre nuovi servizi attivi, promossi dal CSV Salerno, per le associazioni della provincia di Salerno nell’ambito della area comunicazione: Ciak Molto Bene, Si Stampe e Vestiamo il Volontariato. Servizi che hanno l’obiettivo di sostenere e promuovere le attività di volontariato, fornendo alle associazioni materiali utili non solo per la promozione, ma anche per favorire la presenza di nuovi volontari e promuovere tematiche di interesse generale da portare all’attenzione delle comunità locali.

Nello specifico con il servizio Ciak Molto Bene si potenzierà l’azione comunicativa attraverso la realizzazione di video che testimoniano l’attività volontaria concreta mentre con il servizio Si Stampe è prevista la stampa e la consegna di materiali come: manifesti, volantini, brochure, striscioni e vele. Infine il servizio Vestiamo il Volontariato è dedicato alla realizzazione di materiali utili per la riconoscibilità e l’appartenenza dei volontari come: magliette, cappellini, pettorine e felpe.

I servizi, fino ad esaurimento dei fondi, saranno attivi per tutto l’anno con la realizzazione di 6 video per l’azione Ciak Molto Bene, 20 pacchetti per il Servizio Stampe e 40 per Vestiamo il volontariato. I regolamenti sono presenti sul sito del CSV di Salerno – Csvsalerno.it con i link di accesso al modulo di richiesta.