Giungano, cuccioli abbandonati in un distributore di carburante: l'ira del sindaco

"Siete degli incivili, non si possono abbandonare dei cuccioli su un distributore di carburanti": lo ha detto il sindaco di Giungano, Giuseppe Orlotti che, a mezzo Facebook, ha chiesto aiuto per soccorrere i cagnolini. E fortunatamente, seppur temporaneo, lo stallo è arrivato per gli amici di coda.

"Se qualcuno ha notato o visto l'autore, dell'incivile gesto, lo invito ad informarmi", ha concluso il primo cittadino.