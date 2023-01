Si respira aria di San Valentino: spunta un grande cuore rosso al "King’s Cross Irish Pub"

Si respira già aria di San Valentino a Salerno. Il pub King’s Cross Irish Pub di via Roma ha installato - come mostra la foto di Antonio Capuano - un grande cuore luminoso davanti all’entrata per rendere più romantica la permanenza dei clienti innamorati.

Il commento

Il titolare Umberto Russo spiega: “Probabilmente è un’idea bizzarra, ma credo che Salerno sia conosciuta in tutta Italia come la città delle luci. Quindi credo che ad ogni evento è giusto che venga riproposta la nostra particolarità. Andrebbero messe le luci d’artista anche destate, sicuramente con il giusto gusto, ma intendo per far incuriosire i turisti che vengono durante la stagione estiva, per far ritornare poi in inverno, per vedere Salerno in tutta la sua bellezza”.