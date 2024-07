Cure veterinarie, una salernitana elogia la clinica San Leonardo: "Ha salvato una gattina ritenuta inoperabile"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sono un cliente fedele della clinica veterinaria San Leonardo, situata in via Sabato Visco 12. Vorrei condividere la mia esperienza personale e raccontare come la clinica veterinaria San Leonardo abbia salvato numerosi gatti che ho trovato per strada. L'ultimo caso riguarda una gattina che tutte le altre cliniche avevano rifiutato di operare, ritenendo che non avrebbe superato l'intervento. La clinica San Leonardo, invece, ha accettato la sfida e ha eseguito un'operazione impeccabile, salvandole la vita.

Credo fermamente che la qualità del lavoro svolto dalla clinica, l'unica a Salerno aperta 24 ore su 24, meriti di essere riconosciuta e apprezzata dal pubblico. Un articolo che metta in luce l’impegno, la professionalità e i successi della clinica potrebbe contribuire a cambiare la percezione pubblica e a valorizzare il loro lavoro eccezionale.

Sarei molto grata se potesse prendere in considerazione la mia richiesta di un'intervista o un articolo su questo tema.

Lettera firmata