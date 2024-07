Curiosità, alla Fondazione Ebris di Salerno la troupe della trasmissione RAI 1 Noos con Alberto Angela

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Noos – l’avventura della conoscenza, trasmissione in onda dal 27 giugno 2024 su Rai 1 condotta da Alberto Angela, ha fatto visita alla Fondazione Ebris di Salerno, sita in via Salvatore De Renzi. La troupe, composta da una delle autrici del programma, Elisabetta Bernardi, e dal regista Gabriele Gravagna, ha intervistato il Presidente della Fondazione Ebris, il professor Alessio Fasano, sulla celiachia e sul ruolo del microbioma sullo sviluppo di diverse patologie. L’intervento di Fasano, attualmente Direttore del dipartimento di Pediatric Gastroenterology and Nutrition presso il MassGeneral Hospital for Children di Boston, si è focalizzato sui recenti studi che attribuiscono alla salute del microbiota un’incidenza sulle malattie - come la celiachia - in un quadro più complesso del binomio genetica-ambiente.

La Fondazione Ebris rappresenta sempre più un riferimento scientifico a livello nazionale e internazionale grazie a ricerche avanzate su disturbi dello spettro autistico, malattia celiaca, depressione maggiore e malattie reumatiche. Questi progetti esplorano il ruolo di genoma, microbioma e fattori ambientali nello sviluppo e trattamento di tali patologie. La troupe ha particolarmente apprezzato la sede storica della Fondazione Ebris, ospitata nell’ex monastero dedicato a San Nicola della Palma fondato nella seconda metà del XII secolo, costruito nell’area della città che nella documentazione medievale è detta Plaium montis, ai piedi del monte Bonadies. L’intervento di Alessio Fasano sarà presente in una delle ultime puntate di questa stagione di Noos.