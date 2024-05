Curiosità, il 6 giugno arriva a Salerno lo skateboarding

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Presso il Pattinodromo comunale di Salerno, in via Lungomare, dalle ore 18.00 alle ore 20, tecnici federali insegneranno i primi passi per imparare ad utilizzare lo skateboard. All'Open Day potranno partecipare tutti, sarà la Federazione a fornire le attrezzature di gioco (skateboard, caschi, protezioni etc.), chi ha un proprio skate potrà utilizzarlo. Sarà questa una sorta di prova generale per individuare, eventualmente, chi potrà partecipare ai successivi campionati regionali in rappresentanza di Salerno.

Tutti sono invitati a questa festa dello sport rotellistico