Curiosità: un jazzista salernitano scelto per l'open day del Parlamento Europeo

Sarà il sassofonista italiano, classe '83, originario di Salerno, Angelo Gregorio con l’European Jazz Quartet a portare la musica jazz nell’Emiciclo del Parlamento Europeo a Bruxelles per le celebrazioni della Democrazia e della Cultura Europa. Il concerto si terrà sabato 4 maggio 2024 alle ore 11. È suo il lavoro di arrangiamento in chiave jazz dell’inno europeo che aprirà il cartellone di eventi pensato in vista delle elezioni del 6 e 9 giugno 2024. Il concerto segnerà l'apertura ufficiale della giornata porte aperte delle istituzioni europee, con il vicepresidente, Marc Angel, che daranno il benvenuto ai visitatori. eduti ai posti dei deputati e attraverso il sistema di voto situato davanti a ogni poltrona, gli oltre 750 visitatori saranno chiamati a scegliere l'ultimo brano in scaletta tra l’inedito "Maestrale al Traverso", pezzo di Angelo Gregorio che comporrà il disco "The Jazz Sailor", e “Take the A Train" di Duke Ellington. Angelo Gregorio terrà in chiusura una vera e propria arringa: “Nel repertorio che ho selezionato per l'emiciclo, ho scelto di includere un brano particolare “Maestrale al traverso”, un omaggio al mare e alla sua importanza nelle vite di tutti gli esseri viventi del pianeta. La scelta di metterlo come uno dei due brani che dovete votare è simbolica. A settembre 2023, attratto dal mondo del mare e della vela, ho avviato una ricerca creativa, "Jazz Sailor". Attraverso un questionario rivolto a velisti e musicisti, ho esplorato le connessioni tra l'attività velica e l'improvvisazione jazz. Oltre 300 risposte e 20 interviste hanno evidenziato una chiara correlazione tra le competenze richieste da entrambe le attività. Questo processo creativo mi ha messo in contatto con quelli che io chiamo i "guardiani del mare", dai marinai ai pescatori, ai velisti fino alle varie sezioni della Lega Navale Italiana e ai club velici. È emerso un concetto ovvio: il mare va preservato!”

Gli schermi del Parlamento si illumineranno decretando la decisione della maggioranza. Un momento simbolico di partecipazione democratica che riflette lo spirito dell'evento e l'importanza del coinvolgimento dei cittadini nell'ambito delle istituzioni europee. 'European Jazz Quartet, guidato dal Maestro Angelo Gregorio, è un'impresa artistica collaborativa dedicata alla celebrazione del patrimonio della musica jazz e alla promozione dell'unità nella diversità attraverso la musica. Il quartetto è composto da musicisti provenienti da Italia, Francia, Belgio e Olanda: Angelo Gregorio (sassofoni), Pierre Floch (batteria), Julien Gillain (pianoforte), Ramon Van Merkenstein (contrabbasso). Il repertorio attinge alle melodie senza tempo dell'Età dell'Oro della musica jazz (1930 – 1970).