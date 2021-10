Dal Porto, al Crescent fino a via Pertini: la città che cambia, le foto

Salerno cambia ancora volto: in corso i lavori di prolungamento al faro verde del porto commerciale e partono le costruzioni delle dighe per la produzione di energia elettrica, sfruttando il moto ondoso del mare, Al porticato del Crescent, intanto, tanta curiosità per le raffigurazioni sulla pavimentazione che propongono i posti più belli della provincia di Salerno, su una speciale argillaresistente agli agenti atmosferici.

Demolito, poi, tutto il marciapiede in via Sandro Pertini, per la nuova rotatoria e per poter entrare ed uscire dal parcheggio interrato di piazza della Libertà.

Foto di Antonio Capuano