Danni maltempo a Capriglia, raccolta per la riparazione della chiesa

"In tanti mi state contattando (anche non Caprigliesi) chiedendomi di voler contribuire per riparare i danni che la nostra chiesa ha subito. Innanzitutto vi ringrazio di cuore, perché questo dimostra ancora una volta che amate la nostra bella e monumentale chiesa". Lo ha scritto su Facebook il parroco di Capriglia, don Luigi Pierri, a seguito dei danni registrati a causa del maltempo.

Chiunque volesse contribuire alla riparazione della struttura, può effettuare una donazione bancaria o recarsi direttamente in parrocchia. "Per ora non pubblico la cifra del danno totale, perché stiamo ancora valutando, vi dico solo che in questo momento abbiamo già superato i 7.000 euro", ha aggiunto don Luigi.