Emanuele Galdi conquista la terra di Dante declamanto i versi della Divina Commedia

Grandi soddisfazioni per Emanuele Galdi allievo della III E dell'istituto superiore Galilei - Di Palo di Salerno che, grazie alla sua declamazione di un canto della Divina Commedia di Dante, ha conquistato la Toscana, terra del sommo poeta.

L'evento

Il giovanissimo allievo del Galilei - Di Palo, partendo dal Festival Nazionale Dante senza Frontiere è arrivato al Festival dell'Italiano e delle Lingue d'Italia declamando, presso la Biblioteca delle Oblate di Firenze lo scorso 31 marzo, un canto della Divina Commedia, stupendo tutti i presenti tra linguisti, giornalisti e professori di diverse Università italiane, nonchè la professoressa Pina Basile ed il professor Massimo Arcangelo, direttore artistico dell'evento.

La performance di Emanuele, accompagnato dalla professoressa Antonia Panebianco, ha ricevuto il plauso dei presenti che si sono alzati in piedi per una standing ovation. Tra gli elementi che hanno colpito il pubblico, ricordiamo in particolare, l'appartenenza ad un Istituto Tecnico, la giovane età, la memorizzazione di tanti versi senza errori, la naturalezza con cui si è espresso e la recitazione pulita.