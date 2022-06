Danza Sportiva: Jessica Pellegrino e Giuseppe Rizzo ai campionati europei in Slovacchia

Grande soddisfazione per Jessica Pellegrino e Giuseppe Rizzo, ballerini di danze latino americane classe AS internazionale originari, rispettivamente, di Pontecagnano e di Lagonegro, in provincia di Ptenza. ù

Il campionato

I due, infatti, lo scorso 4 giugno hanno disputato il Campionato Europeo Show Dance Latin a Kosice (Slovacchia) in rappresentanza dell'Italia. Pellegrino e Rizzo sono stati convocati dalla FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) dopo essersi aggiudicati il titolo di Vicecampioni italiani 2022 lo scorso 29 maggio a Massa Carrara.

Il commento

"È stata un'esperienza incredibile esibirci in una competizione di tale spessore e classificarci tra le migliori 12 coppie in Europa - ha commentato Jessica Pellegrino - Io e Giuseppe abbiamo partecipato a numerose competizioni sia nazionali che internazionali ottenendo sempre ottimi risultati, in passato abbiamo vinto la Coppa Italia FIDS e siamo più volte finalisti ai campionati italiani e all'estero. Sono molto orgogliosa - conclude la Pellegrino, direttrice della scuola di ballo Dancesport Studio - di rappresentare la nostra nazione e di portare in giro per il mondo anche la rappresentanza del mio paese Pontecagnano".