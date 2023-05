Campionato regionale di Danza sportiva, pioggia di titoli per l'Asd Danze Orientali Salerno

Lo scorso 29 aprile, presso il palasele ad Eboli, si è tenuto il campionato regionale e il campionato interregionale Campania- Calabria della Fids (federazione italiana danza sportiva). Fra le squadre partecipanti anche la Asd Danze Orientali Salerno, che si è distinta ottenendo molti ori per la categoria della danza orientale.

I titoli

- Amira Barghout campionessa regionale ed interregionale Oriental Dance classe C 8-12

- Aurora Bocchino 2^classificata Oriental Dance Classe C 8-12

- Marisa Di Marino 3^ classificata Oriental Dance Classe C 8-12

- Martina Tortora 4^ classificata Oriental Dance Classe C 8-12

- Chiara Biroccino 5^ classificata Oriental Dance Classe C 8-12

- Piccolo gruppo le piccole stelle di Iside campionesse regionali ed interregionali Oriental Dance Classe C under 11

- Piccolo gruppo le piccole stelle di Iside campionesse regionali ed interregionali Oriental show Dance Classe C under 11

- Maria Montoro campionessa regionale ed interregionale Oriental Dance classe C 17-30 e 2^ classificata folk oriental classe B 17-30

- Samuela Vignola 2^ classificata Oriental Dance classe C 17-30 campionessa regionale ed interregionale Oriental Dance classe C 17-30

- Rosanna Sirignano campionessa regionale ed interregionale Oriental Dance classe B 31-49 e folk oriental dance classe B 31-49

- Agnese Francese campionessa regionale ed interregionale Oriental Dance classe C over 50 e folk oriental dance classe C over 50

- Jennifer Spina campionessa regionale ed interregionale Oriental Dance classe B 17-30 e folk oriental dance classe B 17-30

- Piccolo gruppo El Andalus campionesse regionale ed interregionale folk Oriental Dance classe U over 17

"La nostra Accademia di danze orientali - si legge nella nota di Asd Danze Orientali Salerno - è l’unica nel suo genere nelle province di Salerno ed Avellino. È sita a Mercato San Severinoed è frequentate da ragazze che vengono anche da fuori regione. È affiliata alla Federazione Italiana Danza Sportiva e il nostro Istruttore e tecnico federale è Claudia Soheir. La passione e l’amore per questa disciplina è ciò che ci unisce e ci fa essere solidali le une con le altre. Ognuna di noi diventa di casa nelle nostre sale di danza dalle più piccole che hanno dai 7 ai 10 anni alle signore bellissime di 80".