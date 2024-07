Danza sportiva, grandi risultati della Scuola Brilliant Dance ai campionati italiani

Risultati straordinari della Scuola Brilliant Dance di Maria Romano ai Campionati Italiani della Federazione Italiana Danza Sportiva.

I risultati

Il gruppo danza under 11, classe C, categoria sincro e coreografico, è stato proclamato campione italiano. Le giovani atlete vincitrici sono: Myriam Donna Maria, Ginevra Cristiano, Vincenza Noschesa, Lusiana Libutti, Morena Memoli, Aurora Scannapieco, Francesca Giorgiutti, Giorgia Palo, Francesca Lamberti, Chantal Trapanese, Giorgia Placanico e Sofia Ricci. Nel dettaglio, il gruppo danza under 11 ha conquistato la medaglia d'oro sia nel latin style sincronizzato che nel latin style coreografico, categoria C. Inoltre, il piccolo gruppo under 11 ha ottenuto la medaglia d'argento nelle stesse discipline. Anche il gruppo danza under 15 ha brillato, guadagnando la medaglia d'argento nel latin style sincronizzato, categoria C, e un sesto posto nel latin style coreografico. Il piccolo gruppo open latin style coreografico ha raggiunto il sesto posto, mentre il piccolo gruppo over 17, categoria U, si è classificato quarto.