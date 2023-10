"I tatuaggi a me fanno schifo!": diventa virale il video di De Luca al liceo Tasso

E' diventato virale il pensiero in controtendenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in visita nei giorni scorsi al liceo classico Torquato Tasso di Salerno. Il Governatore, infatti, nel corso di un incontro con gli studenti, aveva espresso il suo disprezzo per i tatuaggi: "Dico una cosa in controtendenza: a me i tatuaggi fanno schifo. Io quando vedo una ragazza tatuata ho una sensazione sgradevole, di sporco".

Il video contro i tattoo è immediatamente rimbalzato sui social, in particolare su TikTok: "Vi prego mantenetevi sobri. Ci sono alcuni influencer che hanno tatuaggi fin sopra il padiglione auricolare. Fanno schifo due volte", ha concluso.