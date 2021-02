De Luca sull'intervento di Conte: "Avrebbe detto Peppino a Totò: ci ha minacciato chiaramente"

"Conclusa la stagione del governo Conte 2, abbiamo visto cose che noi umani neanche avremmo immaginato di vedere. Ultima di queste meraviglie è stata vista quando è stato portato un tavolino spoglio, mi sembrava con vernice un po’ scrostata. Si è immaginato che volessero far vedere che almeno un banco buono c’era in Italia“.

Lo ha detto il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca che, nella diretta di Facebook, si è soffermato sull'intervento del premier uscente Giuseppe Conte, in piazza Colonna a seguito delle consultazioni con Mario Draghi. "Con il passare dei minuti si è pensato volessero fare un barbecue in piazza Colonna – ha aggiunto De Luca -. Abbiamo aspettato invano Casalino con grembiulino e sporta di verdure, ma poi è arrivato Conte che ha fatto un discorso breve con il quale si è auto attribuito la funzione di Mitterrand italiano cioè di federatore delle forze progressiste. Un compito arduo nel breve discorso ha fatto un’affermazione impegnativa ‘ci sono e ci sarò’. Ci ha minacciato chiaramente, avrebbe detto Peppino a Totò nel ristorante a Milano. Battute a parte, se riuscirà a essere federatore avrà fatto un lavoro importante per la democrazia italiana“, ha concluso il presidente della Campania.