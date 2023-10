De Luca agli studenti del liceo Tasso: "Siate sobri, chi si fa i tatuaggi è un imbecille"

“Stavo guardando le ragazze in prima fila. Un apprezzamento: non ho visto nessuna tatuata. Dico una cosa che va in controtendenza: a me i tatuaggi fanno schifo. Quando vedo una ragazza tatuata mi viene una sensazione di sporco, di sgradevole. Fa schifo”. Parola del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che questa mattina è stato ospite del liceo Torquato Tasso di Salerno, che lui stesso ha frequentato da ragazzo, dove ha incontrato gli studenti nel cortile dell'istituto.

L’appello ai giovani

Gli alunni hanno rivolto al governatore alcune domande, una, nello specifico, sul suo apprezzamento per "l'armocromia". La risposta di De Luca è stata incentrata sui tatuaggi e su un invito rivolto ai giovani: "Mantenetevi sobri e sobrie, alcuni influencer hanno tatuaggi che arrivano fin sopra le orecchie, fanno schifo due volte. Che cos'è questa roba? Porcherie", ha detto, suscitando l'ilarità dei liceali, e aggiungendo: "Mantenevi sobri, eleganti, belle, fresche, pulite. Chi si tatua è un imbecille".