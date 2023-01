De Luca visita il Museo Logos di Vibonati: "Testimonianza di un Sud che non vuole morire"

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha fatto visita al Museo Logos, situato presso il Convento San Francesco di Paola a Vibonati, immergendosi in 2500 anni di storia, guidato dai due direttori artistici, i registi Francesco Gagliardi e Stefania Capobianco e dal fondatore del Museo Logos, l’imprenditore e produttore cinematografico Carmine Cardinale che insieme alle giovani imprenditrici e produttrici della società Auris Film, Rossella ed Erika Cardinale, hanno fortemente creduto nella realizzazione del Museo.

I partecipanti

Dopo aver ripercorso la storia di Gesù attraverso le 27 stanze e aver visitato il villaggio animato di Babbo Natale, in cui il governatore De Luca ha simpaticamente interagito con Babbo Natale e la Befana, si è svolta la conferenza moderata dalla regista e giornalista Stefania Capobianco e dal regista e attore Maurizio Casagrande, durante il quale sono intervenuti il sindaco di Vibonati Manuel Borrelli, l’imprenditore e produttore cinematografico dell’Auris Film Carmine Cardinale, il Provveditore degli Studi della Provincia di Salerno, Mimì Minnella, i consiglieri regionali, Tommaso Pellegrino e Corrado Matera, il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, il Vescovo della Diocesi di Teggiano e Policastro Monsignor Antonio De Luca.

Il commento

“Questo progetto, dovuto al coraggio e all’inventiva di Carmine Cardinale, è testimonianza di un mezzogiorno che non vuole morire”, ha affermato De Luca. “Tra le diverse stanze ho trovato tutto il Sud Italia: i vecchi mestieri, la storia, la famiglia, la gastronomia e ho respirato un clima di forte spiritualità”. Inoltre, complimentandosi con i direttori artistici che hanno lavorato al

progetto, ha aggiunto: “La stanza che più mi ha colpito è quella del Bacio di Giuda, poichè siete riusciti magistralmente a riprodurre l’ambientazione di quel tempo”. Il Governatore ha poi concluso il suo intervento rinnovando il suo impegno per una concreta valorizzazione del territorio campano.Collegandosi a queste parole, Cardinale ha sottolineato di dover certamente fare ancora di più, promuovendo altre importanti iniziative per incrementare una reale crescita, sia sotto l’aspetto sociale ed economico, sia culturale.

L'iniziativa

Il Museo Logos prevederà una forte partecipazione scolastica affinché, come ha riferito il Provveditore degli Studi della Provincia di Salerno, Mimì Minnella, i ragazzi possano apprezzare ogni singola stanza ed essere coinvolti in un viaggio esperienziale in cui arte e storia si intrecciano. A seguire, il Vescovo della Diocesi di Teggiano e Policastro, Mons. Antonio De Luca, ha manifestato gratitudine per quanto realizzato all’interno del Museo Logos, da lui definito “espressione di solidarietà, impegno e condivisione”.

Grande apprezzamento anche da parte di Maurizio Casagrande il quale l’ha definito “un luogo magico, un viaggio in un presepe allargato, nello spazio e nel tempo. A chiudere la serata con grande successo, l’inaugurazione della stagione della Sala teatro Logos, con lo spettacolo “Comedians during the plague - Teatranti in tempi Pandemici”, i cui i giovani e talentosi attori, Giuseppe Borrelli e Christian Izzo, hanno ricevuto il plauso anche da parte di Maurizio Casagrande presente in sala.