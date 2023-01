La Cartesar dona un defibrillatore al Nucleo Elicotteri Carabinieri

Nella mattinata di ieri, Carlotta De Iulis, manager della Cartesar spa, azienda attiva nel riciclo della carta, ha donato un defibrillatore di ultima generazione al 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri.

L'evento

All'evento hanno presenziato gli alunni dell’istituto comprensivo “Amedeo Moscati” di Pontecagnano Faiano, Francesco Morra e Agostino Napoli, rispettivamente Sindaco e Presidente della Protezione Civile di Pellezzano. "Un gesto molto apprezzato - ha affermato Morra - quello di offrire un defibrillatore all'hangher del nucleo elicotteri di Salerno. A nome mio personale e dell'amministrazione comunale che rappresento, sento il dovere di ringraziare Carlotta De Iulis e la sua azienda di famiglia per l'attenzione che la stessa mette in evidenza in circostanze come questa. La Cartesar SpA, situata nel Comune di Pellezzano, è azienda leader nel riciclaggio di carta e cartone e rappreseta un'eccellenza del nostro territorio nel proprio settore di competenza".