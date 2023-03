Rami sui balconi, erbacce e gazebo a rischio crollo: Parco del Seminario nel totale degrado

Versa in condizioni di totale abbandono il Parco del Seminario di Salerno. Come mostrano le fotografie che pubblichiamo, vi sono sterpaglie ed erbacce ovunque, rami di alberi toccano i balconi delle vicine abitazioni, un gazebo è a rischio crollo, le scalinate interdette ai pedoni ecc..

Allarme degrado

Una situazione di degrado e anche di pericolo, che viene segnalata ormai da tempo dai residenti, i quali però non hanno ricevuto finora alcuna risposta dall’amministrazione comunale del capoluogo, in particolare dall’ufficio addetto alla manutenzione del parco urbano. L’auspicio è che vi sia un intervento di manutenzione e bonifica in tempi rapidi.