Deliveroo: servizio esteso anche a Battipaglia, Eboli e Pontecagnano Faiano, nuove opportunità per clienti e rider

Il nuovo anno di Deliveroo inizia all'insegna della qualità. Arrivano in piattaforma anche i prodotti e le specialità delle botteghe artigianali, tra le migliori interpreti della tradizione e del buon cibo made in Italy. Al fianco dei ristoranti e supermercati, sono già disponibili infatti per gli utenti dell'App circa 350 tra panifici, pasticcerie, negozi di ortofrutta, pescherie, macellerie, enoteche e caseifici che hanno deciso di fare il proprio ingresso in piattaforma. Una vera e propria estensione del servizio e dei prodotti offerti da Deliveroo, che parte dalle principali città italiane in cui la piattaforma è presente - tra cui Milano, Roma, Firenze, Pavia, Bolzano, Monza, Cagliari, Bologna, Bergamo, Bergamo e Padova - con alcune delle migliori firme e dei migliori prodotti della gastronomia italiana: solo per citarne alcuni, a Milano l’arrosto di vitello della Macelleria Pellegrini, il Panettone tradizionale della pasticceria La Siciliana dal 1956, vincitore del concorso nazionale Panettone Day 2021, premiato dal Maestro Iginio Massari e dallo chef Carlo Cracco, la burratina affumicata del Centro della Mozzarella, la battuta al coltello de La Piccola Cucina di Faravelli, il Mont Blanc della Pasticceria Clivati e il filetto di ricciola con pelle della pescheria Tunas. A Bologna il trancio di prosciutto crudi di Parma DOP della Gastronomia Ceccarelli, a Roma il broccolo romanesco di Foodie Monteverde, a Firenze il Barolo Serralunga D’Alba DOCG dell’Enoteca Obsequium.

L'espansione territoriale: a gennaio 15 nuovi comuni

Continua anche nel 2022 l'espansione territoriale di Deliveroo. A gennaio il servizio sarà esteso a 15 nuovi comuni: Battipaglia, Eboli, Pontecagnano Faiano, Nola e Marigliano in Campania, Corigliano Calabro in Calabria, Rovigo, Bussolengo e Lugagnano in Veneto, Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Caltanissetta, San Cataldo, Aci Catena e Acireale in Sicilia. In questi comuni, Deliveroo conta di collaborare, nei prossimi mesi, con decine di nuovi rider e ristoranti partner.

Come funziona il servizio

Il servizio di Deliveroo è facile e veloce: basta accedere alla piattaforma via web (www.deliveroo.it) o tramite app (disponibili per iOS e Android), selezionare il ristorante preferito nella zona dove si desidera ricevere la consegna - o dove si vuole ritirare il cibo ordinato per. l’asporto attraverso la funzione “ritiro” - consultare il menu verificando con precisione i tempi di preparazione e consegna grazie al servizio di geolocalizzazione.

Le opportunità per i rider

Chiunque possieda una bicicletta, una moto o un'auto, può presentare la domanda per collaborare con la piattaforma attraverso il sito Deliveroo.it/apply

Come diventare ristorante partner

I ristoranti interessati a diventare partner di Deliveroo possono fare richiesta via web su restaurants.deliveroo.com/it-it/.