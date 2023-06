La storia di Demetrio, il "primo figlio" dell'alluvione di Salerno

È la mattina del 3 novembre 1954. Mentre continua la conta dei morti e dei danni causati dalla terribile alluvione del 25 ottobre, il pianto di un bambino risuona fragoroso nella camerata dell'asilo "Barra" in cui sono stati sistemati gli sfollati. È un maschio ed è il primo "figlio dell'alluvione".

Demetrio

Il primo a celebrare la vita che rinasce dopo tanto dolore è l'arcivescovo di Salerno, monsignor Moscato, che in quei giorni si sta distinguendo in modo particolare nell'assistenza agli sfollati ed ai bisognosi. L'arcivescovo fa recapitare alla madre del piccolo, Anna Capone, una culla ed un corredino completo. Lei, per devozione e per ringraziare l'Arcivescovo dell'attenzione ricevuta, ricambia dando al figlio il nome del presule: Demetrio. Una piccola vicenda inserita nella grande tragedia dell'alluvione, che ci ricorda di come la vita sia un flusso di storie tutte meritevoli di essere raccontate.