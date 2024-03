I "Devoti di San Pietro" ottengono il patrocinio morale del Comune di Cetara

Importante riconoscimento la pagina social "Devoti Di San Pietro Cetara”. La giunta comunale del comune di Cetara, guidata dal sindaco Fortunato Della Monica e composta dagli assessori Francesco Pappalardo e Marco Marano, con delibera numero 31 del 12 marzo, ha concesso il patrocinio morale alla nostra pagina social, impegnata, sul territorio, nella divulgazione e promozione delle tradizioni e manifestazioni riguardanti il Santo Patrono. La giunta comunale ha espresso parere favorevole alla richiesta di patrocinio, evidenziando che la festa patronale in onore di San Pietro, da secoli accompagnata dalla profonda devozione da parte dell’intera cittadinanza cetarese e non solo, rappresenta un importante momento di aggregazione per coltivare e consolidare l’identità culturale, sociale e religiosa del paese e tramandare alle giovani generazioni le tradizioni popolari consolidate negli anni, oltre che occasione per favorire la crescita economica e turistica.