Artista muore e lascia 900mila euro al Comune per l'ampliamento del cimitero: la storia

Un anno fa, il 20 giugno 2022, si spense l'artista Carlo Di Spirito. Il pittore e scultore originario di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che viveva stabilmente a Montecarlo, era affezionato estimatore del pittoresco borgo di Minori, in costiera amalfitana. Nel settembre dell'anno precedente aveva fatto dono della somma di 100mila euro per la costruzione di nuovi loculi al cimitero comunale. Un gesto spontaneo, da autentico uomo di cultura e filantropo.

Il legame con la Costiera

Con la moglie americana, amava soggiornare a Minori: alla morte prematura della donna, avvenuta circa cinque anni prima, il marito volle farla tumulare nel cimitero comunale di Minori, con vista sul mare. E dallo scorso anno condividono, in quel luogo, il riposo eterno. Dalle sue disposizioni testamentarie, lascia al Comune di Minori parte dei suoi averi: altri 900mila euro per l'ampliamento del cimitero con la creazione di nuovi loculi; inoltre il trasferimento al patrimonio pubblico di un locale commerciale da circa 100 metri quadrati, sul Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico, da adibire a galleria d'arte, anche a sostegno dei giovani pittori locali. Un'ulteriore somma di 100mila euro sarà destinata alla sistemazione del locale e la sua promozione sotto la denominazione di "Joyce Art Gallery", in ricordo dell'adorata moglie.

Il commento

"La città di Minori esprime la propria sincera e profonda gratitudine alla memoria del compianto signor Carlo Di Spirito, le cui disposizioni testamentarie apportano significativi benefici alla comunità - dichiara il sindaco Andrea Reale -. L'amministrazione comunale ha immediatamente intrapreso tutte le attività necessarie alla realizzazione delle volontà del testatore, in attuazione dei suoi nobili ideali e del suo filantropico altruismo". La giunta comunale ha infatti nominato un avvocato di fiducia che si occuperà del disbrigo delle pratiche per il trasferimento dei beni in favore dell'ente comunale.