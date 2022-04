Curiosità: "La Diabla" ospite a "Big Show" ed a "Guess My Age"

Due apparizioni televisive nazionali a pochi giorni di distanza per La Diabla, nome d'arte di Maria Antonia Milione, cantante e ballerina di Raggaeton e Dembow. La 23enne cavese, infatti, è stata prima ospite di Big Show su Canale 5 e di Guess My Age su TV8.

Le trasmissioni

A Big Show, condotto da Enrico Papi, La Diabla ha deciso di fare una sorpresa alla sua amica Giulia Criscuolo, anche lei originaria di Cava de Tirreni, che non vedeva da anni e che ora per lavoro vive a Milano.

Dopo aver superato i casting come performer di Guess My Age, la ventritreenne si è esibita ballando una sua canzone intitolata Rueda. Tanti sono stati i complimenti tra Max giusti, Francesco Cicchella e Barbara Alberti che le ha addirittura fatto un affermazione in diretta: "Tu Sei Un Monumento"

La Diabla

La Diabla, nome d'arte di Maria Antonia Milione, originaria di Cava de' Tirreni, dopo le sue esperienze in film, serie tv e programmi televisivi quali Gomorra 5, Mina Settembre, I Bastardi di Pizzo Falcone, Finalmente Sposi, finalmente sta riuscendo ad avere visibilità anche in altri programmi, ma il suo sogno e sempre di diventare una cantante e ballerina e quest'estate farà il suo primo tour in Spagna.