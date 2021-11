"Dietro il velo della libertà": il brano inedito di Giulia D'Alessandro

E' uscito il 5 Novembre 2021 il nuovo videoclip e su tutti i Digital Store l’inedito Dietro il velo della libertà - Edition 2021 della cantautrice nocerina Giulia D’Alessandro di cui è autrice del testo, con musica di Igor Leone e arrangiamenti di Sebastiano Forte.

L’ultimo traguardo in ordine di tempo è il successo riscosso con l’inedito Nuvole di cui è autrice del testo,musica e arrangiamenti. Un brano programmato da oltre 200 radio Italiane ed Estere come Stati Uniti, Sud America, Francia, Russia, Spagna, Albania, Romania, Svizzera, Germania e di molti altri paesi. L’inedito si è aggiudicato anche il premio, come il più trasmesso della stagione radiofonica 2020/ 2021 di RADIO 40, oltre poi, adessere stato scelto e programmato da format come Spazio Musica e Metro Music.

Il nuovo brano

"Sono emozionata nel presentarvi questo lavoro, perché il tema trattato è estremamente delicato ed attuale, quale la violenza sulle donne, in particolar modo quelle Mediorientali - ha spiegato Giulia D'Alessandro - Perchè un'edizione 2021? Del brano in realtà esiste una prima edizione datata 2003, io ero piccola appena ventenne e la canzone ottenne un buon riscontro di pubblico. Un mese fa circa, mentre lavoravo a nuovi inediti ascoltando dai telegiornali ciò che stava ahimè, riaccadendo a Kabul mi ha fatto di colpo ritornare indietro nel tempo, proprio a questa canzone, le sue note mi risuonavano nella mente e nel cuore, così ho deciso di incidere nuovamente questo brano e interpretarlo, con voce ed emozioni così come sono io oggi. Dopo la registrazione del brano ho deciso,poi, di abbinare ad esso anche le immagini quindi è nato il videoclip realizzato dal video maker Luigi Piscopo. Il brano - conclude - vuole essere un incoraggiamento per tutte le donne che subiscono violenza e soprusi".