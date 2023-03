Curiosità: non solo presso l'ex cinema Apollo, annunciato un altro dinner club in via Vernieri

Non solo presso i locali dell'ex cinema Apollo. Un altro dinner club aprirà i battenti a pochi passi da via Vernieri, esattamente dove prima c'era il Bogart.

La curiosità

Il restyling della struttura che prenderà il via a breve, è affidato all’architetto Sergio Supino, come anticipa Il Mattino. La zona, dunque, si prepara ad ospitare il popolo della movida: dubbi e perplessità, tuttavia, da parte di alcuni residenti che, già in passato, denunciavano schiamazzi notturni e caos in una strada dove risiedono innumerevoli famiglie.