Novità e implicazioni dopo l'approvazione del Diritto all'Oblio Oncologico": se ne discute in un webinar

Il distretto Sud Ovest della Fidapa Bpw Italy organizza un importante webinar sul tema nazionale "La cultura del rispetto, delle regole e della dignità della persona, condizione indispensabile per una sana convivenza e per una società migliore". Questo evento rappresenta un'opportunità per riflettere sulle novità legislative e le ricadute sociali della legge 193/2023 sul "Diritto all'Oblio Oncologico". Il webinar si terrà il 28 maggio alle ore 19:00 su piattaforma Zoom e sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina FIDAPA BPW Italy Distretto Sud Ovest.

L'evento

L'evento inizierà con i saluti di Franca Dora Mannarino, Presidente Fidapa BPW Italy Distretto Sud Ovest, e Concetta Corallo, Presidente Nazionale Fidapa BPW Italy. Seguirà l'introduzione al tema nazionale 2023-2025 a cura di Anna Maria Elvira Musacchio, Vicepresidente Nazionale Fidapa BPW Italy. Tra i relatori, interverranno Barbara Visco, avvocato, Carlo Capalbo, Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Oncologia dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, e Angela Piattelli, Presidente Nazionale della Società Italiana di Psiconcologia. Le conclusioni saranno affidate a Concetta Corallo, Presidente Nazionale Fidapa BPW Italy, mentre il coordinamento dell'evento sarà curato da Barbara Visco, Vicepresidente Fidapa BPW Italy Distretto Sud Ovest. Questo webinar offrirà un'occasione unica per approfondire temi cruciali per la nostra società, con la partecipazione di esperti di alto livello nel campo legale e oncologico. Non mancate a questo importante appuntamento di riflessione e dialogo.