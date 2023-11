"ll diritto di parità tra ieri, oggi e domani": incontro con gli alunni dell'Istituto “G. Amendola” di Sarno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Presso l’auditorium dell’ Istituto Comprensivo “G. Amendola” di Sarno gli alunni hanno partecipato ad una tavola rotonda sul tema: “Il diritto alla parità tra ieri, oggi e domani" per ribadire la parità di genere e promuovere la cultura del rispetto, della legalità e dell’ inclusione. La tavola rotonda è stata introdotta da una breve presentazione multimediale da parte della Funzione Strumentale Area Legalità - Prof. Luca Carbone alla quale sono seguiti gli interventi degli ospiti appartenenti al mondo delle Istituzioni, della Politica, delle Associazioni, delle Cooperative Sociali, delle Forze dell' Ordine, della Scuola, degli Enti e Aziende socio-assistenziali e sanitarie. La tavola rotonda rientra nelle attività promosse dall' Istituto per il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile previsti dall' Agenda 2030 - Obiettivo n°5 "L' obiettivo 5 dell' Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sancito dall' ONU - ha ribadito il Prof. Luigi Astarita delegato alla Funzione Organizzativa e Gestionale- mira a ottenere la parità di opportunità tra donne e uomini nello sviluppo economico, l'eliminazione di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze (compresa l'abolizione dei matrimoni forzati e precoci) e l'uguaglianza di diritti a tutti i livelli di partecipazione". Hanno partecipato alla tavola rotonda: il Dott. Gerardo Cardillo - Direttore Generale dell' Azienda Consortile Agro Solidale; l' Avv. Caterina Ferrara - Presidente del Comitato Pari Opportunità dell' Ordine degli Avvocati del Tribunale di Nocera Inferiore; il Consigliere della Provincia di Salerno con delega alle Pari Opportunità Dott.ssa Filomena Rosamilia; la Dott.ssa Erminia Maiorino dell' Associazione Differenza Donna e del Centro Antiviolenza Leucosia; la Dott.ssa Raffaella Ruocco amministratrice di Proodos società cooperativa sociale e del Centro Antiviolenza Vite di Giada; la Dott.ssa Giovanna Abbagnara direttrice del punto famiglia della Diocesi Nocera-Sarno; il Dott. Roberto Fioravante Lanzetta -Dirigente del Comando di Polizia di Sarno; il Sindaco f.f. del Comune di Sarno Avv. Eutilia Viscardi; l' Assessore all' Istruzione del Comune di Sarno Gianpaolo Salvato; il Dott. Giuseppe Canfora. "La Scuola deve aprire al territorio in modo da fornire agli studenti un' offerta formativa ed educativa ancora più efficace ed incisiva, nonché alle famiglie un servizio scolastico ancora più adeguato ed appropriato con il consolidamento della rete tra Scuola-Istituzioni-Enti-Associazioni-Forze dell' Ordine " così ha concluso la Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Esposito.