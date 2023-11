Infanzia e Adolescenza: "Diritto alla vita" convegno al centro sociale di Salerno

Il 20 novembre 2023 ricorre la Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, oltre 30 anni fa è stata adottata una convenzione che per la prima volta riconosceva i bambini come aventi diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici: la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Adottata nel 1989 e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991. In occasione di tale avvenimento, la Cooperativa Sociale Fili d’erba, organizza l’iniziativa dal titolo Diritto alla Vita presso il Centro Sociale ed Aggregativo Il Girasole nel quartiere San Eustachio di Salerno. L’appuntamento è per lunedì 20 novembre alle ore 17:00.

I relatori

All’incontro presenzieranno l’assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno Paola De Roberto, il presidente della Cooperativa Fili d’erba Ciro Plaitano, la coordinatrice de Il Girasole e del Progetto Integrativo Sperimentale Prima Infanzia Mamme in rete, Antonella Napoli. Interverranno inoltre Graziella Corbo (responsabile del reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno), Matilde Pisaturo (autrice del libro M’illumino di viola!), Lucia Scannapieco (presidente del C.A.M. –Telefono Azzurro di Salerno) e Luisa Citro Calabrese (rappresentante Amnesty International). L’iniziativa avrà inizio con l’interpretazione del diritto alla vita da parte dei bambini e ragazzi presenti, sarà poi proiettato un video a cura del reparto terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Salerno. La Cooperativa Fili d’erba consegnerà alcune copie del libro “M’illumino di viola!” per donarle alle mamme presenti e Matilde Pisaturo, devolverà il ricavato per acquistare attrezzature utili per l’ospedale di Salerno.

Il progetto

L’iniziativa vuole rappresentare un momento finalizzato ad approfondire le tematiche relative ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza avvalendosi pertanto di spiccate personalità, con il loro bagaglio professionale e personale, allo scopo diffondere il messaggio che i bambini e gli adolescenti devono essere tutelati e non esclusi o restare inascoltati rispetto alle scelte che li riguardano. Ricordiamoci che saranno gli adulti del domani, proprio quegli adulti che formeranno la nuova società. Il Girasole e Mamme in rete sono gestiti dalla Cooperativa Fili d’erba in convenzione con il Comune di Salerno, Assessorato alle Politiche Sociali. Tutti i servizi della cooperativa Fili d’erba insieme all’associazione Osservatorio sui minori, a partire da sabato 18 e per tutta la settimana fino al 25 novembre 2023, dedicheranno inoltre spazi alla creazione di laboratori, video ed attività a tema con tanti appuntamenti organizzati da educatori, operatori, guide e riferimenti quotidiani per bambini e ragazzi.