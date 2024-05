“Basta discriminazioni verso le donne lavoratrici”: dibattito all'Università di Salerno

In occasione della "Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro” (introdotta dalla legge regionale numero 17 del 26 ottobre 2021) il Centro per l’Impiego di Mercato San Severino, su impulso della competente Unità Dirigenziale di Salerno, ha organizzato, questa mattina, un evento all’Università degli Studi di Salerno, per affrontare la tematica della discriminazione sul lavoro in generale, partendo dall’assunto che la mancanza di lavoro genera rischi di esclusione economica e sociale. “Cooperiamo Per Includerti: Il lavoro include, non fa differenze!” questo il titolo emblematico della giornata dedicata alla discriminazione di genere sul lavoro, partendo dall’assunto che la lotta alla discriminazione è parte essenziale della promozione del lavoro dignitoso. L’obiettivo è quello di mettere in atto una serie di misure a fronte di criticità ancora esistenti nel mondo del lavoro, che tendono ad emarginare le donne da quelli che sono sia i ruoli importanti sia proprio dalla possibilità di accedere al lavoro. Tutta questa situazione, ovviamente, comporta, inevitabilmente, delle ripercussioni anche in ambito familiare.

I commenti

Presente all’incontro la presidente dell’associazione “Noi donna…soprattutto” Veronica Carratù: “Il tema della discriminazione di genere è importante ancora di più quando la donna lavoratrice è affetta da cancro. Un impatto notevole, non solo sulla vita privata, ma anche sull’attività lavorativa che comporta discriminazione, mobbing e de-responsabilizzazione. L’obiettivo è dare voce a quelle tante donne che in ospedale ci raccontano le loro difficoltà, molte delle quali sono costrette a dimettersi dal proprio lavoro o vengono spinte a farlo. La donna, invece, può dare tanto anche se è malata di cancro".

Non è voluta mancare all’importante iniziativa anche la vice sindaca ed assessore alle pari opportunità del Comune di Salerno Paky Memoli: “Le discriminazioni sul posto di lavoro vanno a violare i diritti fondamentali, ma rappresentano anche problematiche dal punto di visto economico e sociale, perché le stesse soffocano le opportunità e sprecano i talenti umani che possono sicuramente favorire il progresso economico e sociale”.