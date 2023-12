Curiosità, attiva la Dispensa di Quartiere presso I Morticelli

E' stata attivata la Dispensa di Quartiere presso I Morticelli, in collaborazione con La Brigata - Unità di strada. Si tratta di una "spesa sospesa", una dispensa collettiva, un angolo del dono in cui condividere prodotti alimentari secchi, per la cura del corpo, ma anche libri e molto altro. Ampliare i dispositivi di mutuo supporto all’interno del Centro Storico di Salerno, stimolando la condivisione di beni di prima necessità, e non solo, tra cittadini, riducendo gli sprechi e moltiplicando occasioni di condivisione nella nostra comunità: questo l'obiettivo dell'iniziativa.

E' possibile portare o prelevare la propria busta di prodotti negli orari di apertura dello spazio:

• Mercoledì 17:00-23:00

• Giovedì 9:00-15:00 | 17:00-23:00

• Venerdì 9:00-15:00 | 17:00-23:00

• Sabato 9:00-15:00 | 17:00-23:00

• Domenica 17:00-23:00