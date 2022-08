Distacco della placenta: corsa in ambulanza, mamma e bimbo salvati in extremis a Battipaglia

Sospiro di sollievo, ieri sera, presso l’ospedale Santa Maria della Speranza: lieto fine, infatti, per una mamma di Altavilla Silentina che ha rischiato di perdere il suo bimbo a causa di un’emorragia interna causata dal distacco della placenta.

Il plauso

L'equipe sanitaria coordinata dal ginecologo Davide De Vita, ha salvato la vita a mamma all’ottavo mese di gravidanza e del suo piccolo. L’operazione d’urgenza effettuata ha consentito di espletare il parto cesareo in pochi minuti: plauso al Punto Nascita dell'ospedale di Battipaglia, per la professionalità con cui hanno soccorso la donna giunta in ambulanza, dopo lo slalom nel traffico della statale 18.