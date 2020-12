Beni di prima necessità per i meno abbienti: la distribuzione domenica, a Salerno

Giornata di donazione per le famiglie in difficoltà, domenica 20 dicembre, dalle ore 10 alle 14, presso Elite bar & pub di via Trento, a Salerno. Grazie alla raccolta promossa nell'ambito dell'iniziativa benefica "That's amore", infatti, tante persone che stanno fronteggiando un periodo non facile, potranno ricevere un aiuto alimentare.

L'iniziativa che ha visto l'adesione di innumerevoli commercianti e cittadini, è stata promossa dagli imprenditori Rita Mazzotti, Donato Giudice ed Enzo Penna.