Distribuzione sacchetti di carta: boom di presenze al gazebo di Torrione

Continua la campagna di sensibilizzazione di Salerno Pulita per promuovere il corretto conferimento dei rifiuti e per migliorare la qualità della raccolta differenziata. Uno dei precetti da seguire è l’utilizzo di sacchetti adeguati per ciascun tipo di rifiuto: quelli di carta per carta e cartoncino; di bioplastica Ccompostabile per l’organico; di plastica trasparente per il non differenziabile e per il cosiddetto multimateriale (plastica, acciaio, alluminio e cartone per bevande).

Tappa a Torrione

Boom di presenze questa mattina, dalle 9.30 alle 12.30, in piazza Giancamillo Gloriosi, al gazebo di Salerno Pulita, dove sono stati distribuiti i sacchetti per la raccolta di carta e cartoncino realizzati in collaborazione con il Comieco (Consorzio nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica) e gli opuscoli “Guida alla raccolta differenziata”. Esibendo la carta di identità, per dimostrare di essere residenti a Salerno, i cittadini hanno ricevuto 25 sacchetti di carta, sufficienti per il conferimento di circa sei mesi. Non è stato possibile richiedere i sacchetti anche per eventuali parenti.

La raccolta

Da domani (lunedì 16 gennaio), invece, sarà possibile ricevere i sacchetti di carta presso i centri comunali di raccolta “Fratte” e “Arechi”. Solo ed esclusivamente a coloro che porteranno oggetti da smaltire, all’atto della registrazione, sarà consegnata una confezione contenente 25 sacchetti.

La foto è di Guglielmo Gambardella