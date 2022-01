Distrutto il mezzo della Croce Rossa di Cava: al via la raccolta fondi per acquistarne uno nuovo

Come associazione contro tutte le violenze di genere stavolta il nostro impegno è per aiutare la sezione di Croce Rossa Cava de’ Tirreni (SA) ad acquistare una nuova autoambulanza.

Lo annuncia l'associazione Resilienza legale che si è attivata immediatamente per dar una mano ai volontari della Croce Rossa, dopo l'aggressione di venerdì, culminata con la distruzione del mezzo di soccorso usato per le terapie domiciliari Covid. "La vecchia ambulanza è stata loro distrutta da una vile aggressione e adesso sono senza mezzo di soccorso. Un minimo contributo è nulla rispetto a quel che fanno per noi!", scrivono dall'associazione. Per contribuire: Clicca qui