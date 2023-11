Tech by Her: alla stazione marittima si discute del divario digitale delle donne nel Sud

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Secondo una media globale serviranno ancora 132 anni per raggiungere la parità di genere, e l’ambito STEM è tra quelli che pongono maggiori sfide. Leggermente più confortanti i dati forniti dall’Osservatorio sull’imprenditorialità femminile di Unioncamere (settembre 2022): l’innovazione al femminile in Italia è in crescita del 40% rispetto allo stesso periodo del 2019. 2000 le startup innovative guidate da donne, mentre il totale di imprese femminili nel Paese ammonta invece a 1 milione 342 mila che corrisponde al 22,18% dell’imprenditoria italiana. Da qui la chiamata all’azione di Tech by Her, progetto ambizioso di Huawei - azienda leader globale per la fornitura di soluzioni di Information and Communication Technology (ICT) – che, realizzato con il patrocinio di Regione Campania e Comune di Salerno e il patrocino morale di Confindustria Salerno e il suo Comitato Femminile Plurale, si pone come obiettivo quello di far raggiungere l’uguaglianza di genere nel Sud dell’Italia in più ambiti, tra cui l’accesso a internet, il coinvolgimento e la leadership nel mondo della tecnologia.

TUTTI I DETTAGLI NEL CORSO DI UNA CONFERENZA STAMPA IN PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE ALLE 11.30 PRESSO LA STAZIONE MARITTIMA DI SALERNO

Saluti istituzionali:

Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania

Paki Memoli, Vice Sindaco e Assessore Pari Opportunità Comune di Salerno

Stefania Rinaldi, Vice Presidente di Confindustria Salerno

Intervengono:

Huawei Italia

Fabi Saad Niemeyer, Movimento Mulheres Positivas (in collegamento da remoto)

Panel: Gender gap e innovazione in Campania

Sara Martucciello, CEO e Founder Wade World Network

Agnese Ambrosio, Presidente Comitato Imprenditoria Femminile Camera di Commercio di Salerno

Valeria Prete, Ingegnere specializzata in calcoli agli elementi finiti di sezioni

Maria Funaro, Dirigente Scolastico Istituto Tecnico Tecnologico “Basilio Focaccia” di Salerno

Amelia Cuomo, CEO Pasta Cuomo e Direttore Museo della Pasta Cuomo