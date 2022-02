Dj Aniceto ospite a "Tiki Taka" per difendere la sua Salerno

Dj Aniceto sarà ospite della trasmissione di Italia Uno Tiki Taka, per difendere la sua Salerno dopo le parole pesanti pronunciate la settimana scorsa dal pianista Andrea Bacchetti.

La frase incriminata

Bacchetti, durante la puntata del 21 febbraio, ha definito Salerno come "la città più brutta d'Italia", affermazione subito contestata dal conduttore Piero Chiambretti e dal giornalista di fede milanista Carlo Pellegatti.

Dj Aniceto

Per difendere la sua città è stato chiamato quale ospite Dj Aniceto, il Dj anti-droga, uno dei dj italiani più impegnati nel sociale, esperto di new generation e già membro della consulta nazionale degli esperti ed operatori per il dipartimento per le politiche antidroga a Palazzo Chigi.

Aniceto sarà ospite della prossima puntata del talk calcistico Tiki Taka, condotto da Piero Chiambretti, che andrà in onda il prossimo 28 febbraio, in seconda serata, su Italia Uno.

Dj Aniceto è una vecchia conoscenza di Piero Chiambretti. Il dj collabora con lui dal 2007 e viene spesso utilizzato dal conduttore torinese come opinionista musicale e dj nei suoi programmi oltre ad essere stato suo ospite fisso in programmi storici come Markette su La 7 e Chiambretti Night su Canale 5. Chiambretti addirittura ha voluto Aniceto come opinionista tutte le sere al Festival di Sanremo del 2008 condotto da lui in coppia con Pippo Baudo su Rai 1. Il dj salernitano a Tiki Taka in questa edizione partecipa spesso come tifoso della Salernitana.