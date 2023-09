Al via le riprese di "Ephonia": il mini-documentario diretto dal salernitano De Sio

Al via, a New York, le riprese del mini-documentario "Ephonia" diretto dal salernitano Vincenzo De Sio e prodotto da Newton Multimedia. "Libertà è Partecipazione": è questo il tema del 2023 che vede protagonisti persone e realtà che operano in campo sociale a New York e nel mondo.

Dopo il 9 novembre, Memorial e il Palazzo delle Nazioni Unite, dunque, una giornata di riprese è stata dedicata alla "Fredrick Douglass Academy" di Harlem con l'insegnante vietrese Raffaella Nunziante e i colleghi Tall Papa e Chueng provenienti rispettivamente da Senegal e Giappone. "Una grande emozione ed un grazie a Raffaella, Tall e Cheung. Euphonia è un progetto fondamentale per l'integrazione culturale e il titolo non è casuale, tanti suoni e tante voci che si incrociano in modo armonioso", ha commentato De Sio. Appuntamento il 13 novembre per la Giornata Mondiale della Gentilezza e Global Inclusion 2023.