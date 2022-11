Dodicina dedicata all'Immacolata, ritornano le celebrazioni e la processioni all'alba a Cappelle

Ritorna l'appuntamento con la Dodicina dedicata all'Immacolata, presso la chiesa di San Giovanni Battista di Cappelle, a Salerno. Mai interrotta in questi anni di pandemia, la Dodicina prevede anche la processione dell'aurora dell'8 dicembre. "Non limitiamoci a guardarla passare vicino casa. -ha detto il parroco, don Marco Raimondo- Se possiamo, prendiamo un impegno di preghiera in presenza, e prepariamoci bene con lei al Natale del Signore. Maria, Porta dell'Avvento apra le porte di tutti i nostri cuori".

Il programma

Dal 26 novembre al 7 dicembre, dunque, alle ore 6 la recita del rosario, alle 6.30 la santa messa e l'inno all'Immacolata. L'8 dicembre, quindi, solennità della Beata Vergine Maria, alle 4 di mattina la messa, alle 4.45 la preghiera del portatori e la processione della sacra effigie che da via Cappelle Inferiori percorrerà l'intero rione collinare fino a raggiungere Salita San Giovanni. Alle 10, la santa messa a San Felice in Pastorano e alle 11.30, infine, alla chiesa Nostra Signora di Lourdes di Matierno.

La curiosità

A seguire, puntuale, l'appuntamento religioso, certamente anche Jack, cagnolone di quartiere divenuto negli anni beniamino dei fedeli. In chiesa e durante le processioni, il silenzioso e dolce amico di zampa è ormai la mascotte della comunità.