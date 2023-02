Curiosità: il dolce al cioccolato di Romolo tra i migliori 10 d'Italia per Top 50 Italy

Top 50 Italy ha selezionato il dolce al cioccolato della pasticceria Romolo tra I Migliori 10 Dolci al Cioccolato d'Italia. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato con il consueto metodo di 50 Top: un primo sondaggio di voto, a cui hanno partecipato oltre 50 persone, ha stabilito i primi 20 dolci al cioccolato, assaggiati poi da un panel ristretto per definire la classifica dei top ten, rispettando sempre la forma dell’anonimato, così come da policy della guida.

La classifica

Ecco la classifica dei 10 Migliori Dolci al Cioccolato in Italia – Ferrarelle Award per 50 Top Italy 2023

Pasticceria Ernst Knam – Milano, Lombardia Fusto – Milano, Lombardia Fabrizio Racca Dessert – Torino, Piemonte Pasticceria Biasetto – Padova, Veneto L’île Douce – Milano, Lombardia Romolo – Salerno, Campania Cristalli di Zucchero – Roma, Lazio Aliberti Pasticceria – Montoro Superiore (AV), Campania Harry’s Pasticceria – Trieste, Friuli-Venezia Giulia Baratti & Milano – Torino, Piemonte

Romolo

Le pasticcerie Romolo di corso Garibaldi a Salerno e Aliberti di Montoro Superiore, in provincia di Avellino, sono le uniche pasticcerie campane - e del Sud Italia - presenti in questa particolare classifica. Come indicato da Top 50 Romolo: "E' una pasticceria storica che ha saputo rinnovarsi nel tempo e, partendo da una bella offerta di dolci tradizionali, ha ampliato la proposta: linea di lievitati da prima colazione, servizio al tavolo, tante monoporzioni e delicati mignon. Inoltre una bella proposta di praline (non disponibili durante il periodo caldo) e dolci contemporanei in cui spiccano deliziosi semifreddi ed un’impeccabile torta caprese. Sul fronte tradizionale sfogliatella e deliziosa restano indiscutibili cavalli di battaglia". Un bel riconoscimento per una tra le pasticcerie simbolo di Salerno.