"Domani mi alzo tardi": al cinema teatro delle Arti la proiezione del film di Veneruso

"Da domani mi alzo tardi" è un film tratto dall’omonimo romanzo di Anna Pavignano. Diretto da Stefano Veneruso, non è ambientato a Napoli e nemmeno in Italia, bensì negli Stati Uniti. Parla della vita di Massimo Troisi incentrandosi sulla sua relazione amorosa con Anna Pavignano, sceneggiatrice di quasi tutti i film dell’artista. Finanziato dalla Regione Campania attraverso il Piano Cinema e del Ministero della Cultura, il film, prodotto da 30MILES FILM e Barbara Di Mattia, in co-produzione con RAI Cinema Spa e AN.TRA.CINE S.r.l., sarà proiettato, in una serata evento, lunedì 13 marzo, alle ore 20, al Cinema Teatro Delle Arti (costo del biglietto euro 6), alla presenza del regista e nipote di Troisi e della stessa Pavignano. Il film vede John Lynch e Gabriella Pession rispettivamente nei ruoli di Massimo Troisi e Anna Pavignano e vuole essere un tributo a uno dei più grandi ed amati artisti italiani. Chiude il film un inedito di Pino Daniele, Sirenuse, concesso dal figlio del musicista, Alessandro. Con questo lavoro, Veneruso vuole onorare la memoria dello zio e il suo talento, rendendolo immortale attraverso il suo lavoro cinematografico.

Questo film è sicuramente destinato a diventare un successo e a toccare i cuori del pubblico. Info e prenotazioni dalle 17 alle 21: 089221807 - 3343526711