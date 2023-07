“Una domenica differente….”: l'evento per i bambini sulle spiagge salernitane

Al via il 9 luglio “Una domenica differente….”, l'iniziativa realizzata dal Comune di Salerno e da Salerno Pulita che nei mesi scorsi si era tenuta nei rioni collinari, sui sagrati delle parrocchie e che, in occasione dell'estate, si trasferisce in spiaggia.

L'iniziativa

L'evento sarà rivolto ai bambini e alle loro famiglie. Il tema di fondo sarà sempre la raccolta differenziata, ma sarà affrontato in modo leggero, spensierato, con laboratori ri-creativi, giochi di squadra, quiz. “I nostri ragazzi – spiega Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita - meritano sempre di più la nostra attenzione. E’ un atto dovuto, saranno loro le future generazioni a cui spetterà l’onere di farsi carico della sostenibilità del pianeta. A loro ci siamo rivolti con la bella iniziativa di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata nelle scuole, una sfida tra istituti che si è conclusa con la consegna di contributi economici ai più virtuosi, e a loro ci rivolgiamo ora che sono in vacanza, in modo più leggero e gioioso, con laboratori e giochi sulle spiagge libere. Il nostro auspicio – conclude Bennet - è che i bambini diventino gli inviati speciali dell’ambiente non solo a scuola, ma anche a casa, in famiglia”. ”Una domenica differente …..in spiaggia” si avvale della collaborazione della New Age, l’agenzia impiegherà 15 animatori per far giocare i bambini la domenica mattina, dalle ore 10 alle 12. Quattro gli appuntamenti: il 9, il 16, il 23 e il 30 luglio. Tre le spiagge libere dove si svolgerà l’iniziativa: a Pastena quella adiacente al Polo Nautico; a Mercatello la spiaggia dell’ex lido comunale; in via Leucosia la spiaggia prima dell’Anffas .