Salerno attende la primavera: folla sul lungomare e in spiaggia a Santa Teresa

Domenica di relax per i salernitani. Oggi in tanti (giovani, coppie, famiglie) sono scesi in strada per trascorrere qualche ora di svago nel centro cittadino approfittando della bella giornata di sole.

Salernitani a passeggio

Particolarmente affollati il lungomare Trieste, la spiaggia di Santa Teresa dove molti cittadini si sono seduti sulle gradinate in legno per sorseggiare una bibita; altri sono scesi finanche in spiaggia. Flussi di persone anche tra la Piazza della Libertà e la Stazione Marittima. La primavera sta arrivando.