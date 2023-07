Domenico De Rosa insignito del Paul Harris Fellow, la più alta onorificenza istituita dal Rotary

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domenico De Rosa è stato insignito del Paul Harris Fellow, la più alta onorificenza istituita dal Rotary. Un riconoscimento per l'impegno del Ceo Smet a favore delle relazioni tra i popoli e per essersi distinto nell'attività di servizio. Il Paul Harris Fellow (o Phf) è la più alta onorificenza istituita dal Rotary nel 1957 per ricordare il proprio fondatore Paul Harris.

Il Phf viene attribuita dal Club su parere del Consiglio Direttivo a Soci del Rotary ed anche a personalità non rotariane od associazioni ed enti che si distinguono particolarmente per l’attività di servizio.Il Rotary ha creato il riconoscimento per incoraggiare e mostrare l'apprezzamento per i contributi notevoli. Molte persone famose hanno ricevuto tale onorificenza, incluso il Presidente americano Jimmy Carter, il Presidente russo Boris Yeltsin, l'austronauta americano James Lovell, il segretario generale dell'ONU Javier Perez de Cuellar e Jonas Salk. “Un grande onore e tanta emozione ricevere dal Presidente Rodolfo Vitolo a nome del Rotary il riconoscimento del Paul Harris Fellow in segno di apprezzamento e riconoscenza per il tangibile e significativo apporto nel promuovere una miglior comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra popoli di tutto il mondo”, ha commentato Domenico De Rosa.